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Состоялась премьера детективного сериала «Оперативная память» — вышли все эпизоды

Состоялась премьера детективного сериала «Оперативная память» — вышли все эпизоды
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18 марта состоялась премьера сериала «Оперативная память» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра «Иви». Все 12 эпизодов уже доступны для просмотра в сервисе.

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

Сюжет сериала рассказывает историю майора оперативного розыска Багрышева, который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажёра Соломатина – ему следователь передаёт опыт и знания и старается не забыть, что делал сегодня утром. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы, а сам способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад.

Главные роли в шоу сыграли Андрей Смоляков («Движение вверх»), Кузьма Сапрыкин («Инсомниа»), Ольга Ломоносова («Шпион»), Мария Андреева («Нежность») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Сергей Попов («ГДР»).

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