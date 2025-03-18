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Будет ли Denuvo в Assassin’s Creed Shadows, защита

В Assassin’s Creed Shadows будет антипиратская защита Denuvo
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Уже совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Это первая большая игра в серии с 2020 года, когда вышла «Вальгалла».

По традиции компания Ubisoft оснастила ПК-версию игры мощной антипиратской защитой Denuvo. Это значит, что в ближайшее после релиза время хакеры не смогут взломать её и слить на торренты, если разработчики по случайности не выпустят исполняемый файл без надзора программы.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Обзоры новинки появятся за два дня — 18-го числа. В этот же день журналисты также опубликуют технические тесты экшена на разных платформах.

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