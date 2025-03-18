В Assassin’s Creed Shadows будет антипиратская защита Denuvo

Уже совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Это первая большая игра в серии с 2020 года, когда вышла «Вальгалла».

По традиции компания Ubisoft оснастила ПК-версию игры мощной антипиратской защитой Denuvo. Это значит, что в ближайшее после релиза время хакеры не смогут взломать её и слить на торренты, если разработчики по случайности не выпустят исполняемый файл без надзора программы.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Обзоры новинки появятся за два дня — 18-го числа. В этот же день журналисты также опубликуют технические тесты экшена на разных платформах.