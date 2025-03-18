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Вышел трейлер сериала «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди — выход 18 апреля

Компания Amazon представила большой трейлер сериала «Узкая дорога на дальний север». Премьера исторического шоу состоится уже 18 апреля в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime. Права на видео принадлежат Amazon.

«Узкая дорога на дальний север» адаптирует роман Ричарда Флэнагана и расскажет историю австралийского доктора, который стал военнопленным во времена Второй мировой войны. Шоу посвящено главному герою: от его детства в Австралии до постройки знаменитой Тайско-Бирманской железной дороги и послевоенных событий.

Главные роли в проекте сыграли Джейкоб Элорди («Солтбёрн»), Одесса Янг («Лестница»), Киран Хайндс («Нефть») и другие. Шоураннерами выступили Джастин Курзель («Макбет») и Шон Грант («Охотник за разумом»).