«Мортал Комбат 2» будет самым масштабным фильмом в серии

Режиссёр фильма «Мортал Комбат 2» Саймон Маккуойд поделился деталями новой части экранизации культового файтинга от студии NetherRealm. Постановщик заявил, что в сиквеле авторы ничем себя не ограничивали, поэтому лента будет куда масштабнее, эпичнее и кровавее, чем прошлые фильмы.

Маккуойд отметил, что фильм будет очень разным по визуальному настроению, потому что главные герои будут путешествовать по разным мирам.

Мы опирались на прошлые материалы, а затем сделали их значительно более интенсивными, масштабными и кинематографичными. В «Мортал Комбат 2» много разных миров, что позволяет фильму быть индивидуальным и разнообразным в визуальном плане.

Премьера картины в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры.