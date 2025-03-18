Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки готов сняться голым в пятом сезоне «Пацанов»

Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки рассказал о съёмках в пятом сезоне сериала «Пацаны». Бывший исполнитель роли Сэма Винчестера ещё не приступил к производству и пока не знает, кого именно он сыграет в супергеройском шоу.

Создатель обоих сериалов Эрик Крипке пока не делился с Падалеки всеми деталями, однако актёр уже готовится к съёмкам в конце марта. Артист также отшутился, что готов появиться в голом виде, однако для этого ему нужен месяц для приведения себя в достойную физическую форму.

Я не знаю, что мы делаем. Я не знаю, нужно ли мне будет упасть в объятия Дженсена Эклса и Миши Коллинза. Сценаристы как раз решают этот вопрос. Но съёмки пройдут уже в конце марта. На всякий случай я написал Эрику Крипке: «Если в сцене я буду голым, предупреди меня за месяц, чтобы я пересел на брокколи, рис и куриные грудки».

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.