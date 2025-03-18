Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Одно целое» с Дэйвом Франко выйдет в России 31 июля

Фильм ужасов «Одно целое» с Дэйвом Франко выйдет в России 31 июля
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» объявили о выпуске голливудского хоррора «Одно целое» в России. Лента с Элисон Бри («Горе-творец») и Дэйвом Франко («Иллюзия обмана») выйдет в стране 31 июля, на день раньше премьеры в США.

Боди-хоррор расскажет историю супружеской пары, которая переезжает в загородный дом, чтобы освежить отношения, однако сталкивается там с опасным паранормальным явлением. Режиссёром и сценаристом выступил Майкл Шэнкс («Ловушка времени»).

Лента получила высокие оценки от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм ужасов удерживает 100%-ный рейтинг — все 40 обозревателей рекомендуют хоррор к просмотру.

Материалы по теме
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android