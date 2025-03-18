Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бустер проведёт стрим с актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном

Бустер проведёт стрим с актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
Комментарии

Известный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев (4,4 млн фолловеров на Twitch) во время прямой трансляции на Twitch объявил, что планирует провести совместный эфир с актёрами оскароносного фильма «Анора» — Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Бустер отметил, что пока не может назвать дату стрима, поскольку на данном этапе он вместе с гостями пытается найти удобное для всех время.

Ранее Слава Бустер проводил стримы с американским рэпером DaBaby, порноактрисой LuxaryGirl, девушкой Павла Дурова и другими знаменитостями. Он также организует премию для стримеров SLAY и планирует провести большой футбольный матч между стримерами и блогерами.

Материалы по теме
Слава Бустер проведёт ещё два масштабных ивента после «стримерского Оскара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android