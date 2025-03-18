Бустер проведёт стрим с актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном

Известный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев (4,4 млн фолловеров на Twitch) во время прямой трансляции на Twitch объявил, что планирует провести совместный эфир с актёрами оскароносного фильма «Анора» — Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Бустер отметил, что пока не может назвать дату стрима, поскольку на данном этапе он вместе с гостями пытается найти удобное для всех время.

Ранее Слава Бустер проводил стримы с американским рэпером DaBaby, порноактрисой LuxaryGirl, девушкой Павла Дурова и другими знаменитостями. Он также организует премию для стримеров SLAY и планирует провести большой футбольный матч между стримерами и блогерами.