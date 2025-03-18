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Режиссёр Даррен Аронофски может снять для Netflix новую версию «Куджо» по Стивену Кингу

Режиссёр Даррен Аронофски может снять для Netflix новую версию «Куджо» по Стивену Кингу
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Известный голливудский режиссёр Даррен Аронофски ведёт переговоры с Netflix о съёмках нового фильма «Куджо» по одноимённому произведению Стивена Кинга.

О проекте стало известно совсем недавно, однако он развивается очень быстро. Постановщик «Реквиема по мечте», «Чёрного лебедя» и «Кита» в данный момент ищет сценариста, который позволит адаптировать роман Кинга под современные требования.

Первая киноверсия «Куджо» вышла в 1983 году, но получила слабые оценки прессы и зрителей (59% «свежести на Rotten Tomatoes). Произведение Стивена Кинга рассказывает о собаке по кличке Куджо, которая после укуса летучей мыши становится опасной для семьи и окружающих.

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