В 2026 году выйдут наборы LEGO по «Покемонам»

По известной аниме-франшизе «Покемоны» начнут выходить наборы конструкторов LEGO. Сегодня в социальных сетях появилась реклама сотрудничества двух брендов — вероятно, ролик открыли раньше анонса по ошибке.

Релиз — в 2026 году. Другие детали коллаборации пока неизвестны.

Видео доступно на YouTube-канале BrickingtonOfficial300. Права на видео принадлежат LEGO.

Ранее компания LEGO выпустила два набора по мотивам предстоящего фильма «Minecraft в кино». Первый набор Woodland Mansion Fighting Ring стоит $ 50 и включает 491 деталь, а второй под названием Ghast Balloon Village Attack стоит $ 70 и включает 555 деталей. Они оба поступят в продажу 1 марта.