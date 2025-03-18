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Умер Бедрос Киркоров — народный артист России и отец Филиппа Киркорова

Умер Бедрос Киркоров — народный артист России и отец Филиппа Киркорова
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Сегодня, 18 марта, ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года.

О трагедии сообщил его сын Филипп Киркоров на своей странице в социальной сети.

Я больше не ребёнок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушёл из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдёшь никогда.

Причина смерти Бедроса Киркорова неизвестна. Он был известен как эстрадный певец, признан народным артистом РФ и Республики Болгария. Выступал с Леонидом Утёсовым, Тамарой Гвердцители, Лили Ивановой, Иосифом Кобзоном и своим сыном Филиппом Киркоровым, а также записывал сольные композиции.

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