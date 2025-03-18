Вышел трейлер романтической комедии A24 «Материалистка» с Педро Паскалем
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Компания A24 представила трейлер предстоящего фильма «Материалистка». Лента выйдет в российских кинотеатрах 19 июня 2025 года.
Сюжет картины расскажет о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.
Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.
Также в Сети появился русскоязычный постер «Материалистки».
Фото: A24
Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Одни из нас»), Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи») и Дакота Джонсон («Офис», «Арахисовый сокол»).
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