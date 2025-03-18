Вышел фрагмент боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом на русском языке — премьера 27 марта

Кинокомпания Global Film опубликовала двухминутный отрывок из предстоящего фильма «Мастер». Новый триллер с Джейсоном Стэйтемом выйдет в российских кинотеатрах 27 марта.
Сюжет боевика рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основной работе после пропажи знакомой девушки.
Видео доступно в группе Global Film во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.
Над сценарием «Мастера» трудился Сильвестр Сталлоне, а режиссёром выступил Дэвид Эйр — он вместе с Джейсоном Стэйтемом работал над фильмом «Пчеловод».