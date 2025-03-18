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Педро Паскаль сыграл в короткометражном фильме, снятом для рекламы AirPods

Педро Паскаль сыграл в короткометражном фильме, снятом для рекламы AirPods
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Компания Apple выпустила короткометражный фильм Someday («Когда-нибудь»), продвигающий наушники AirPods 4. Акцент в ролике делается на систему шумоподавления, позволяющую избегать лишних звуков снаружи.

Главную роль сыграл известный актёр Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Одни из нас»). Режиссёром выступил Спайк Джонс («Быть Джоном Малковичем», «Чудаки»).

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Сегодня, 18 марта, в Сети появился трейлер фильма «Материалистка», где Педро Паскаль сыграл одну из главных ролей. Романтическая комедия выйдет в российских кинотеатрах 19 июня 2025 года.

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