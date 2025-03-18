Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне официально продлён на третий сезон

Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне официально продлён на третий сезон
Комментарии

Компания Paramount+ официально подтвердила начало съёмочного процесса третьего сезона «Короля Талсы» — сериала в жанре комедийной драмы, главную роль в котором играет Сильвестр Сталлоне.

Исполнительный продюсер Дэйв Эриксон теперь станет единственным шоураннером. Кроме того, точно неизвестно, кто возьмёт на себя обязанности сценариста. Тем не менее, одно из самых успешных шоу Paramount+ должно получить удачное продолжение — эксперты ожидают релиз третьего сезона до конца года.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Материалы по теме
Съёмки третьего сезона «Короля Талсы» начнутся на следующей неделе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android