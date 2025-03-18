Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне официально продлён на третий сезон

Компания Paramount+ официально подтвердила начало съёмочного процесса третьего сезона «Короля Талсы» — сериала в жанре комедийной драмы, главную роль в котором играет Сильвестр Сталлоне.

Исполнительный продюсер Дэйв Эриксон теперь станет единственным шоураннером. Кроме того, точно неизвестно, кто возьмёт на себя обязанности сценариста. Тем не менее, одно из самых успешных шоу Paramount+ должно получить удачное продолжение — эксперты ожидают релиз третьего сезона до конца года.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.