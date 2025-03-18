Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первые оценки Assassin's Creed Shadows — игра получила лишь 77 баллов на ПК

Игровые издания начали публиковать рецензии на Assassin's Creed Shadows — новую часть легендарной серии Ubisoft, которая станет доступна геймерам 20 марта. В зависимости от платформы оценка игры составляет 77–84 балла.

Так, на Metacritic ПК-версию Shadows оценили на 77 баллов из 100, в то время как версия для Xbox получила 84. На Opencritic на момент публикации новая Assassin's Creed смогла набрать 81.

Фото: Metacritic / OpenCritic

Авторы самых высоких оценок отмечают, что в новой игре разработчикам удалось совместить лучшие идеи прошлых частей, выдерживая баланс между классикой и современным.

Она объединяет лучшее и умудряется быть блестящим произведением во всех отношениях. Визуально красивая, увлекательная и чрезвычайно весёлая, объединяющая так много вещей. Assassin's Creed Shadows — лучшая из когда-либо созданных Assassin's Creed и ультимативная игра о средневековой Японии.

Среди плюсов рецензенты выделяют интересные сражения и систему переключения между двумя главными героями, а также сюжет. Вот отрывок текста Xbox Tavern:

Мир потрясающий, бои захватывающие, а система с двумя главными героями добавляет так много разнообразия в игровой процесс. Когда играешь за обоих персонажей, иногда кажется, что ты проходишь две разные игры благодаря их уникальным стилям. Глубокое повествование полностью погружало меня, и мне ни разу не было скучно.

Среди недостатков игры чаще всего отмечают скучные квесты в открытом мире, плохо прописанную историю темнокожего героя Ясукэ на фоне Наоэ, а также «типичный стиль Ubisoft».

Assassin's Creed Shadows — это раздутая коллекция неинтересных квестов, которые быстро превращаются в однообразную, скучную рутину.

Игра следует формуле серии, не рискуя, ограничиваясь тем, что фанаты и так уже видели. Наоэ — приятный сюрприз, в то время как Ясукэ, похоже, не знает, что он здесь делает.

Если вы тосковали по классическому опыту Assassin's Creed, вы найдёте здесь моменты блеска — но они также сопровождаются разочарованиями. И если вы устали от формулы открытого мира Ubisoft «копировать-вставить», Shadows не изменит вашего мнения.