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Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел третий большой патч — он внёс более 1200 изменений

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел третий большой патч — он внёс более 1200 изменений
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Студия GSC Game World выпустила третий крупный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 под версией 1.3. Апдейт привнёс с собой больше 1200 изменений в самых разных аспектах шутера.

Так, вместе с патчем разработчики улучшили искусственный интеллект противников и мутантов, доработали игровой баланс и лицевые анимации, устранили множество багов и включили в проект несколько новых композиций. Кроме того, авторы также поработали над производительностью и повысили стабильность S.T.A.L.K.E.R. 2.

С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры в Steam. В GSC заверили, что продолжат работать над улучшением игры, попросив геймеров сообщать обо всех найденных ошибках в блоге технической поддержки.

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