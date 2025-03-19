Появились первые кадры сериала Sirens с Милли Олкок и Кевином Бейконом

Netflix опубликовал первые кадры мини-сериала Sirens. На них можно увидеть Джулианну Мур, Милли Олкок, Кевина Бейкона и Меган Фэйхи: на кадры попали их персонажи.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет шоу расскажет про женщину, которая стремится раскрыть правду о странных отношениях её младшей сестры со своим начальником. По духу проект представляет собой чёрную комедию.

Шоураннером выступила Молли Смит Мецлер, создавшая сериал «Уборщица. История матери-одиночки». Всего ожидается 8 эпизодов, которые выйдут сразу в премьерный день.

Sirens выйдет на Netflix 22 мая. Напомним, что в России американский онлайн-сервис так и не работает.