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Норман Ридус и Ана де Армас — на свежих кадрах боевика «Балерина» по «Джону Уику»

Норман Ридус и Ана де Армас — на свежих кадрах боевика «Балерина» по «Джону Уику»
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Издание IGN опубликовало несколько свежих кадров боевика «Балерина». На них можно увидеть персонажей Аны де Армас, Иэна Макшейна и даже героя Нормана Ридуса с дробовиком в руках.

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Мировая премьера картины состоится 6 июня. Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

Лента выйдет в отечественных кинотеатрах 5 июня, за сутки до мировой премьеры.

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