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«Много секса»: Гвинет Пэлтроу — об интимных сценах с Тимоти Шаламе в фильме «Марти Суприм»

«Много секса»: Гвинет Пэлтроу — об интимных сценах с Тимоти Шаламе в фильме «Марти Суприм»
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Актриса Гвинет Пэлтроу в недавнем интервью рассказала о совместных постельных сценах с Тимоти Шаламе на съёмках фильма «Марти Суприм». По словам актрисы, эротических сцен «очень много».

Гвинет отметила, что впервые на съёмках этой ленты узнала о профессии координатора интимных сцен и удивилась тому, что подобное вообще существует.

В этом фильме у нас очень много секса. Теперь есть нечто, называемое координатором интимной близости, о существовании которого я не знала. Я подумала: «Девочка, я из той эпохи, когда ты раздеваешься, ложишься в постель, и камера просто включена. Мы сказали ей: «Мы думаем, у нас всё в порядке».

По словам Пэлтроу, роль в ленте «Мартин Суприм» — её первая серьёзная работа с 2010 года. Она также извинилась перед Marvel Studios за такие слова при наличии роли Пеппер Потс, которая по-настоящему прославила актрису.

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