Вышла четвёртая серия «Сорвиголовы: Рождённый заново» — в ней появился очень важный герой

Сегодня на Disney+ состоялась премьера четвёртого эпизода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». В нём появился очень важный персонаж, которого ждали очень многие фанаты.

Ниже пойдут спойлеры эпизода. Если ещё не смотрели его, то лучше не читайте текст.

В эпизоде наконец-то появился Каратель в исполнении Джона Бернтала. Актёр играл персонажа в последний раз в 2019 году во втором сезоне «Карателя», и вот наконец случилось долгожданное возвращение.

В интервью Entertainment Weekly Бернтал рассказал, что сперва его пригласили сняться в первоначальную версию «Рождённого заново», которая была слабее нынешнего варианта.

Изначально я не увидел ту версию Фрэнка, и то, что они хотели от Фрэнка, для меня не имело особого смысла, я подумал, что это не понравится фанатам и не будет соответствовать канону.

Всего в дебютном сезоне нового сериала про Сорвиголову будет девять эпизодов, они станут выходить еженедельно по средам. Финал покажут 16 апреля.