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У актёра Василия Ливанова нашли подозрительную опухоль, похожую на онкологическую

У актёра Василия Ливанова нашли подозрительную опухоль, похожую на онкологическую
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По данным издания Mash, актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому для проведения операции. После неё артист сильно похудел, а врачи нашли у него подозрительную опухоль, похожую на онкологическую.

По данным Mash, сейчас Ливанову прописали белковую диету, чтобы быстрее восстановиться. Врачи регулярно приезжают к нему домой, следят за состоянием и определяют, что оно стабильно тяжёлое. Артист продолжает заниматься с логопедом и восстанавливает речь.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.

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