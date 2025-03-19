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Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали из-за серьёзных проблем с сердцем

Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали из-за серьёзных проблем с сердцем
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По данным издания SHOT, режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали из-за серьёзных проблем с сердцем. Всё началось с того, что Михалкову стало плохо в начале марта, у режиссёра резко поднялось давление.

Отмечается, что постановщика отправили домой на амбулаторное лечение. Медики выписали ему курс препаратов.

Народного артиста доставили в больницу, где стабилизировали состояние. У Михалкова обнаружили проблемы с сердцем и давлением.

В SHOT отмечают, что сейчас Никите Сергеевичу стало лучше. Режиссёр продолжит принимать препараты, назначенные врачами, чтобы стабилизировать состояние своего здоровья.

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