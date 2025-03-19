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Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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Актриса Галь Гадот, в первую очередь известная благодаря «Чудо-женщине» и «Форсажу», наконец-то получила почётную звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию во время мероприятия вело издание Variety.

Галь стояла на коленях рядом со своей звездой, когда её открыли. Поддержать актрису пришли актёр Вин Дизель (её коллега по «Форсажу») и режиссёр «Чудо-женщины» Петти Дженкинс. Конечно же, на такое знаменательное событие также пришёл муж с детьми Галь.

Я хочу, чтобы вы знали, что дело не в славе, не в фильмах и не в чём-то подобном. Дело в том, чтобы следовать за своей мечтой и усердно работать.

Помимо «Форсажа» и «Чудо-женщины», Гадот также снялась в «Рыцаре дня», «Лиге справедливости», сериале «Красавцы» и в других проектах.

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