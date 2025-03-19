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«Желаю здоровья»: Никита Михалков отверг новости о своей госпитализации

«Желаю здоровья»: Никита Михалков отверг новости о своей госпитализации
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Сегодня утром стало известно, что режиссёра Никиту Михалкова якобы госпитализировали из-за серьёзных проблем с сердцем. Постановщик поспешил развеять фейковые новости, которые начало распространять издание SHOT.

Михалков уточнил, что на данный момент находится не в больнице. Он также добавил, что недавно вернулся с гастролей в Воронеже и успел записать новый выпуск программы «Бесогон».

В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того что, слава богу, не в больнице, а ещё и только что вернулся с гастролей в Воронеже А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья.

При этом в SHOT также отмечали, что Михалкову стало лучше.

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