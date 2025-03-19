В России внезапно упала цена на новый iPhone 16E — его продают за 47 тыс. рублей

В Сети обратили внимание, что в России новый iPhone 16E продают по рекордно низкой цене. На маркетплейсе Ozon гаджет на 128 ГБ можно приобрести всего за 46,8 тыс. рублей без учёта пошлины в 5,2 тыс. рублей.

Фото: Ozon

В момент выхода смартфон стоил от 78 тыс. рублей. К началу марта ценники на смартфон опустились до 65 тыс. рублей, а сейчас, к концу месяца, на Ozon устройство стоит даже менее 48 тыс. рублей. Таким образом, менее чем за месяц цена на новинку снизилась на 15%.

iPhone 16E — мощный и бюджетный относительно других товаров Apple смартфон. Гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Гаджет продаётся с 128/256/512 ГБ встроенной памяти.