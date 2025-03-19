Шестой сезон мультсериала «Обратная сторона Земли» станет финалом — он выйдет осенью

Онлайн-кинотеатр Hulu объявил о завершении мультсериала «Обратная сторона Земли». Шоу в духе «Рика и Морти» закончится на шестом сезоне, который выйдет уже этой осенью, точную дату релиза назовут позже.

«Обратная сторона Земли» — комедийный мультсериал от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Проект рассказывает об инопланетянах, которые по воле случая оказываются на планете Земля и пытаются изменить её на свой лад.

Шоу стартовало в 2020 году — с тех пор авторы выпустили пять сезонов, чередуя их премьеру с «Риком и Морти». Критики высоко оценили мультсериал, называя его достойным юмористическим проектом в схожей с основным сериалом стилистике.