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Вышел трейлер криминальной комедии «Где наши деньги?» — премьера 10 апреля

Вышел трейлер криминальной комедии «Где наши деньги?» — премьера 10 апреля
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и компания Zoom Production представили трейлер фильма «Где наши деньги?». Премьера криминальной ленты состоится 10 апреля в кинотеатрах России, после чего он выйдет в стриминговых сервисах.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Где наши деньги?» рассказывает о трёх парнях, которые решают ограбить местный банк. Наутро после налёта грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. В воздухе повисает вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион. Это значит, что либо один из них что-то утаивает, либо в деле замешаны иные обстоятельства.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Владимир Зинкевич («Добро пожаловать в семью»). Главные роли в картине сыграли Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Александр Тарасов («Заступники»).

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