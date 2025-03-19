Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский актёр Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим голливудским агентством

Российский актёр Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим голливудским агентством
Комментарии

По информации издания Deadline, Марк Эйдельштейн, известный по «Аноре» и «100 лет тому вперёд», заключил контракт с крупнейшим актёрским агентством в Голливуде под названием WME.

Агентство WME заключало договоры с крупными зарубежными звёздами, в числе которых Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт и другие.

Как отмечает Deadline, Эйдельштейна также продолжат представлять компании Color Creative, Myman Greenspan Fox и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Deadline отметило, что в следующий раз Марка можно будет увидеть во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит».

Материалы по теме
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android