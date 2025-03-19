Российский актёр Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим голливудским агентством

По информации издания Deadline, Марк Эйдельштейн, известный по «Аноре» и «100 лет тому вперёд», заключил контракт с крупнейшим актёрским агентством в Голливуде под названием WME.

Агентство WME заключало договоры с крупными зарубежными звёздами, в числе которых Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт и другие.

Как отмечает Deadline, Эйдельштейна также продолжат представлять компании Color Creative, Myman Greenspan Fox и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Deadline отметило, что в следующий раз Марка можно будет увидеть во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит».