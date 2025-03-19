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Культовые «Растения против зомби» получат переиздание для всех платформ

Культовые «Растения против зомби» получат переиздание для всех платформ
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В середине марта в Бразилии выдали возрастной рейтинг игр Plants vs. Zombies Reloaded. Проект получил местный рейтинг «Для всех» — в него можно играть в том числе детям.

Официальной информации о новых «Растениях против зомби» пока не было. Судя по всему, студия PopCap готовит переиздание культовой первой части серии для ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных платформ iOS и Android.

Plants vs. Zombies — игра в жанре Tower Defence, в которой необходимо защищать свой дом от нашествия орд зомби с помощью установки различных видов растений. После успеха первой части авторы выпустили продолжение, а также спин-оффы: экшен от третьего лица Garden Warfare и коллекционную карточную игру Plants vs. Zombies Heroes.

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