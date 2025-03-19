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В России выйдет фильм «Жажда славы» с осуждённым актёром Джонатаном Мейджорсом

В России выйдет фильм «Жажда славы» с осуждённым актёром Джонатаном Мейджорсом
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Российская кинопрокатная компания U Films объявила о выпуске фильма Magazine Dreams с Джонатаном Мейджерсом в кинотеатрах России. В нашей стране лента выйдет уже 8 мая под названием «Жажда славы».

Лента расскажет историю культуриста Киллиана, который мечтает стать звездой бодибилдинга и становится буквально одержим этой целью. В итоге персонаж доводит себя до предела в погоне за своей мечтой.

Режиссёром ленты выступил Элайджа Байнум, постановщик «Жарких летних ночей». Ленту впервые показали на фестивале «Сандэнс» в 2023 году, однако затем Джонатан Мейджорс столкнулся с делом о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке. Карьера артиста тем временем постепенно восстанавливается.

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