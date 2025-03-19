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Сериал Опасная близость от Старт (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Опасная близость»
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Уже 20 марта состоится премьера сериала «Опасная близость». Шоу расскажет историю Анны — успешного пластического хирурга и руководителя клиники, счастливой в браке. Когда её муж попадает в аварию со своей любовницей, Анна осознаёт зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведёт к непредсказуемым последствиям.

В первый сезон проекта войдёт восемь серий. Первые два эпизода появятся в день премьеры, а остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 1 мая.

Расписание выхода сериала «Опасная близость» от Start

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 марта
2-я серия20 марта
3-я серия27 марта
4-я серия3 апреля
5-я серия10 апреля
6-я серия17 апреля
7-я серия24 апреля
8-я серия1 мая
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