Расписание выхода сериала «Опасная близость»
Уже 20 марта состоится премьера сериала «Опасная близость». Шоу расскажет историю Анны — успешного пластического хирурга и руководителя клиники, счастливой в браке. Когда её муж попадает в аварию со своей любовницей, Анна осознаёт зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведёт к непредсказуемым последствиям.
В первый сезон проекта войдёт восемь серий. Первые два эпизода появятся в день премьеры, а остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 1 мая.
Расписание выхода сериала «Опасная близость» от Start
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 марта
|2-я серия
|20 марта
|3-я серия
|27 марта
|4-я серия
|3 апреля
|5-я серия
|10 апреля
|6-я серия
|17 апреля
|7-я серия
|24 апреля
|8-я серия
|1 мая
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