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Assassin's Creed Shadows вышла на ПК и консолях

20 марта состоялся релиз Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Shadows — 14-я крупная игра в серии Assassin's Creed. Действие игры разворачивается в феодальной Японии в 1580-х годах. Главными героями выступают куноити Наоэ и самурай Ясукэ — первый чернокожий человек, побывавший в Стране восходящего солнца. Сюжет произведения вновь расскажет о противостоянии древних орденов: Ассасинов и Тамплиеров.

Разработкой Assassin's Creed Shadows занималась студия Ubisoft Quebec, авторы «Одиссеи» и «Синдиката». Изначально игра должна была выйти осенью 2024 года, однако авторам выделили дополнительное время на полировку проекта.