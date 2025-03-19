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В World of Tanks добавят героев сериала «Острые козырьки»

В World of Tanks добавят героев сериала «Острые козырьки»
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Разработчики танкового симулятора World of Tanks анонсировали новый боевой пропуск. Он будет посвящён сериалу «Острые козырьки». Геймеры смогут забрать тематические награды в период с 20 по 31 марта.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Wargaming.

В боевой пропуск войдут члены бирмингемской банды: Томми, Артур и Джон Шелби, а также Майкл Грей и Эйда Торн. Первые три персонажа будут доступны бесплатно, а вот последних двух придётся покупать отдельно. Ко всему прочему все герои получили полноценную озвучку.

Главной особенностью коллаборации станет 3D-стиль «Томми» для танка Char Murat, вдохновлённый образом Томаса Шелби. Больше подробностей можно узнать по ссылке.

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