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Вышел финальный трейлер фэнтези «Соловей против Муромца» — премьера 22 мая

Вышел финальный трейлер фэнтези «Соловей против Муромца» — премьера 22 мая
Аудио-версия:
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Вышел финальный трейлер фэнтезийной ленты «Соловей против Муромца». В ролике показали центральных героев истории и эпичные схватки.

Видео доступно в VK-паблике «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Сюжет фильма расскажет о вражде Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Последний много лет хочет хитростью одолеть богатыря и выставить себя настоящим героем и пользуется своей возможностью. В итоге в современности благодаря стальному сердцу великий богатырь возвращается к жизни, чтобы спасти мир и восстановить справедливость.

В актёрский состав вошли Никита Ефремов («Тетрис»), Владимир Любимцев («Злой город»), Тимофей Кочнев («Киберпапа») и другие. Режиссёром выступил Карен Оганесян («Я остаюсь», «Грозный папа»).

Премьера «Стального сердца» состоится 22 мая.

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