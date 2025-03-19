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Фильм «Электрический штат» стартовал в Netflix хуже «Атласа» и «Серого человека»

Фильм «Электрический штат» стартовал в Netflix хуже «Атласа» и «Серого человека»
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14 марта состоялась премьера фильма «Электрический штат» — это новая картина от режиссёров «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Лента дебютировала в стриминговом сервисе Netflix с 25,2 млн просмотров, что хуже результата «Атласа», «Серого человека» и «Девы и дракона».

Отмечается, что теперь у «Электрического штата» практически нет шансов попасть в десятку самых просматриваемых фильмов в Netflix. Также сообщается, что бюджет картины составил $ 320 млн.

Сюжет разворачивается в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

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