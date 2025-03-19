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Вышел трейлер комедии «сНежный человек» с Владимиром Стекловым — премьера 29 мая

Вышел трейлер комедии «сНежный человек» с Владимиром Стекловым — премьера 29 мая
Аудио-версия:
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Вышел дебютный трейлер семейной комедии «сНежный человек» с Владимиром Стекловым («Криминальный квартет»). В ролике показали завязку сюжета и ряд забавных эпизодов.

Видео доступно в VK-паблике «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат кинокомпании «Каро Премьер».

Лента расскажет о Мироне – обычном школьнике, которому непросто находить общий язык со своими сверстниками. И к тому же у него не всё спокойно дома: родители Мирона постоянно выясняют отношения, уделяя сыну мало внимания. Мальчик чувствует себя очень одиноким. Всё меняется, когда он приезжает к дедушке, который живёт в горах и случайно видит в сарае самого настоящего снежного человека по имени Еня.

Также в актёрский состав вошли Степан Девонин, Катерина Шпица, Сергей Стайкин, Игорь Грабузов, Борис Лобанов и другие. Кресло режиссёра занял Олег Асадулин («Честный развод 2», «Зелёная карета»).

Премьера комедии в кинотеатрах России состоится 29 мая.

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