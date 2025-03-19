Кибертурниры Gran Turismo World Series 2025 стартуют 2 апреля
Компания Sony раскрыла даты проведения кибертурниров Gran Turismo World Series 2025. Чемпионат начнётся 2 апреля с проведения онлайн-отборочных игр.
После окончания онлайн-отборочных лучшие игроки будут выбраны для участия в живых турнирах. Финалисты определятся по результатам трёх раундов отборочных, которые пройдут в трёх странах: Великобритании, Германии и США.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Polyphony Digital.
Место и дата проведения основных этапов Gran Turismo World Series 2025
- Раунд 1 — Лондон, Великобритания (7 июня).
- Раунд 2 — Берлин, Германия (20 сентября).
- Раунд 3 — Лос-Анджелес, США (8 ноября);
- Мировой финал — Фукуока, Япония (20-21 декабря).
Наблюдать за ходом проведения кибертурниров можно будет на официальном сайте или YouTube-канале Gran Turismo.
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