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Когда начнётся турнир Гран Туризмо Ворлд Сериес 2025

Кибертурниры Gran Turismo World Series 2025 стартуют 2 апреля
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Компания Sony раскрыла даты проведения кибертурниров Gran Turismo World Series 2025. Чемпионат начнётся 2 апреля с проведения онлайн-отборочных игр.

После окончания онлайн-отборочных лучшие игроки будут выбраны для участия в живых турнирах. Финалисты определятся по результатам трёх раундов отборочных, которые пройдут в трёх странах: Великобритании, Германии и США.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Polyphony Digital.

Место и дата проведения основных этапов Gran Turismo World Series 2025

  • Раунд 1 — Лондон, Великобритания (7 июня).
  • Раунд 2 — Берлин, Германия (20 сентября).
  • Раунд 3 — Лос-Анджелес, США (8 ноября);
  • Мировой финал — Фукуока, Япония (20-21 декабря).

Наблюдать за ходом проведения кибертурниров можно будет на официальном сайте или YouTube-канале Gran Turismo.

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