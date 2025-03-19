Видео: полное прохождение Assassin's Creed Shadows на 26 часов

Осторожно: в ролике есть спойлеры к сюжету Assassin's Creed Shadows

Автор канала Shirrako опубликовал полное прохождение Assassin's Creed Shadows — новой части известной серии стелс-экшенов от Ubisoft. Для завершения игры блогеру понадобилось 26 часов.

Видео доступно на YouTube-канале Shirrako. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Релиз игры состоится уже 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык будет в виде субтитров, но без озвучки.