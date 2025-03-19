Ежемесячная аудитория «Телеграма» превысила 1 млрд человек

Павел Дуров опубликовал новую запись в своём блоге, где он поделился успехами «Телеграма». Мессенджер достиг ежемесячной аудитории в 1 млрд человек, что позволило ему стать вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat).

Также предприниматель раскрыл, что в среднем каждый пользователь открывает «Телеграм» 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день.

Вовлечённость пользователей также растёт… Тем временем наш доход стремительно увеличивается, и в 2024 году мы получили прибыль в размере $ 547 млн. Впереди нас стоит WhatsApp — дешёвая, упрощённая имитация Telegram. В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие, однако им это не удалось.

Ещё Дуров добавил, что, в отличие от конкурента в лице WhatsApp, «Телеграму» удалось сохранить свою независимость.