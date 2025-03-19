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Вышел новый трейлер «Балерины» по «Джону Уику» — премьера в России 5 июня

Вышел новый трейлер «Балерины» по «Джону Уику» — премьера в России 5 июня
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Кинокомпания Lionsgate представила полноценный трейлер фильма «Балерина» — спин-оффа серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом. Премьера картины в России состоится 5 июня 2025 года, на день раньше мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы.

Изначально «Балерина» должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появится и герой Киану Ривзу — сам Джон Уик.

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