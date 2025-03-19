Вышел первый тизер сериала «Лузер» Джей Джей Абрамса — премьера 25 мая

Компания HBO опубликовала дебютный тизер криминального сериала «Лузер» (Duster) Джей Джей Абрамса. В ролике показали центральных героев истории, завязку сюжета и динамичные погони.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

События криминального триллера развернутся в 1972 году. Согласно синопсису, первый темнокожий оперативник ФБР объединяется с водителем и отправляется на юг США, чтобы остановить преступный синдикат.

В актёрский состав вошли Джош Холлоуэй («Остаться в живых»), Донал Лог («Блэйд»), Джэйми Х. Юнг, Кит Дэвид, Гэйл О’Грэйди, Корбин Бернсен («Закон Лос-Анджелеса»), Грег Гранберг и другие.

Премьера криминального шоу состоится 15 мая в стриминговом сервисе HBO Max.