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Disney выпустит сериал по «Могучим рейнджерам» с живыми актёрами — СМИ

Disney выпустит сериал по «Могучим рейнджерам» с живыми актёрами — СМИ
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Как сообщает издание The Wrap, компания Disney запустила производство нового сериала по вселенной «Могучих рейнджеров» с живыми актёрами. Владелец прав на бренд Hasbro спродюсирует будущее шоу, которое будет в первую очередь создано для новой аудитории.

В DIsney уже нашли потенциального автора проекта — им может стать Джонатан Стайнберг, автор приключенческого сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Сделка ещё не заключена, однако наверняка именно ему доверят развитие франшизы.

Франшиза «Могучие рейнджеры» существует с 1990-х и рассказывает о команде супергероев-рейнджеров, которые спасают мир от различных злодеев с помощью командной работы. За многие годы по франшизе выпустили более 30 сезонов — это были как сериалы с разными актёрами, так и мультсериалы.

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