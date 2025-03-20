В Dota 2 изменили систему рейтинга — матчи про-игроков будут скрыты от остальных

Компания Valve ввела изменения в систему рейтинговых матчей в Dota 2. Нововведения коснулись в основном режима Immortal Draft, в котором выступают игроки с рейтингом от 8 500 MMR.

Если хотя бы у одного игрока больше 8 500 MMR, рейтинговый матч проходит по правилам Immortal Draft. Теперь такие игроки будут обязаны официально зарегистрировать свой никнейм, при этом их матчи будут закрыты.

Другие изменения

Информация об таких играх больше не отображается в общедоступной истории матчей, информация о них не указывается в веб-API, а их записи могут скачивать только сами участники.

Игроки, имеющие более 8 500 рейтинга и гарантированно попадающие в режим Immortal Draft, больше не могут участвовать в подборе рейтинговой игры, находясь в группе. Это изменение не касается нерейтинговых игр.