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В Dota 2 изменили систему рейтинга — матчи про-игроков будут скрыты от остальных

В Dota 2 изменили систему рейтинга — матчи про-игроков будут скрыты от остальных
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Компания Valve ввела изменения в систему рейтинговых матчей в Dota 2. Нововведения коснулись в основном режима Immortal Draft, в котором выступают игроки с рейтингом от 8 500 MMR.

Если хотя бы у одного игрока больше 8 500 MMR, рейтинговый матч проходит по правилам Immortal Draft. Теперь такие игроки будут обязаны официально зарегистрировать свой никнейм, при этом их матчи будут закрыты.

Другие изменения

  • Информация об таких играх больше не отображается в общедоступной истории матчей, информация о них не указывается в веб-API, а их записи могут скачивать только сами участники.
  • Игроки, имеющие более 8 500 рейтинга и гарантированно попадающие в режим Immortal Draft, больше не могут участвовать в подборе рейтинговой игры, находясь в группе. Это изменение не касается нерейтинговых игр.
  • Система получения и потери рейтинга в режиме Immortal Draft теперь лучше учитывает возможный исход на стадии выбора игроков.
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