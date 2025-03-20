В Бразилии стали популярны чёрные коты из-за успеха мультфильма «Поток»

Бразильское издание Metropoles поделилось интересной историей, связанной с популярностью чёрных котов в стране. Как оказалось, за последние недели эти животные стали гораздо популярнее среди местных жителей — их охотнее берут из приютов и городских улиц в разные семьи.

Журналисты связывают рост популярности чёрных котов с недавним успехом латвийского мультфильма «Поток», выигравшего «Оскар»-2025. После успеха картины в бразильских соцсетях появился пост с предложением взять к себе чёрного котика по кличке Флоу со статуэткой в руках — по аналогии с названием ленты (Flow).

Объявление о передаче чёрного котика Флоу в добрые руки Фото: Metropoles

По поводу ситуации уже высказались в зоозащитной организации Ampara Animal. Представители компании подтвердили рост популярности чёрных котиков в Бразилии и напрямую связали это с мультфильмом. В организации заявили, что раньше чёрные коты были непопулярны из-за различных суеверий, однако «Поток» сумел убедить многих людей в стране присмотреться к милым созданиям с другой стороны.