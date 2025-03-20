Фильм «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо выйдет 26 сентября

Кинокомпания Warner Bros. обновила график своих будущих релизов. Одной из главных премьер киностудии в 2025 году станет приключенческая комедия «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо — ленту выпустят в прокат 26 сентября.

Картину поставил Пол Томас Андерсон, режиссёр «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Хранители»). Несмотря на относительно скорый релиз, у фильма пока не было ни одного трейлера или промокадра.