«Бездушная катастрофа»: критики громят ремейк «Белоснежки» от Disney

20 марта зарубежные СМИ опубликовали обзоры «Белоснежки» — грядущего ремейка Disney с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Лента выступит современным пересказом знаменитой истории по мотивам сказки братьев Гримм.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру всего 48% критиков. Обозреватели сошлись во мнении, что Зеглер — главное украшение ремейка и ей немного тесно в рамках проекта Disney. В остальном журналисты отметили проблемы картины: невыразительный сценарий, обыкновенные спецэффекты и ужасные актёрские работы остальных членов каста. При этом детям фильм может вполне понравиться, посчитали некоторые обозреватели.

Что пишут критики о фильме «Белоснежка»

Рэйчел Зеглер сияет в роли Белоснежки. Первый акт начался отлично, но остальная часть фильма как будто склеена из разных кусков. Злая королева Гадот не сработала на меня, хотя она выглядела фантастически.

Несмотря на то что Рэйчел Зеглер сияет как главный персонаж «Белоснежки», остальные актёрские работы посредственны и попросту ужасны. Никакие магические заклинания не могут стереть неубедительные визуальные эффекты и другие промахи фильма.

У меня были большие надежды на то, что «Белоснежка» сделает меня счастливым. Вместо этого этот ремейк сделал меня сонливым и сварливым.

В фильме Марка Уэбба нет ничего волшебного. Потратить 250 миллионов долларов на фильм, в котором ничего не работает, — это тёмное искусство само по себе.

Это бездушная катастрофа. Оригинальный фильм лучше во всех отношениях, и каждое изменение, внесённое в ремейк, нелогично и не заслуживает внимания. Смело пропускайте.

Премьера «Белоснежки» состоится уже 21 марта в мировых кинотеатрах.