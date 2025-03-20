В России произошёл сбой сервисов — не работают Epic Games Store, Twitch и другие сайты

20 марта в России произошёл масштабный сбой зарубежных интернет-сервисов. Примерно в 10:00 мск у многих жителей страны перестали открываться игровые лаунчеры — Epic Games Store, EA App, Battle.net и Ubisoft Connect.

Кроме того, пользователи жалуются на недоступность стриминга Twitch, не могут зайти в Roblox и в League of Legends, а также попасть на некоторые зарубежные порталы — появляется ошибка загрузки и сообщается об отсутствии соединения с интернетом. С похожей ситуаций столкнулась в том числе и редакция «Чемпионата».

Жалобы на сбои 20 марта в рунете Фото: Downdetector

С чем связан масштабный сбой в России и когда работа зарубежных сервисов придёт в норму, неизвестно.