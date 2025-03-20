Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сбой в рунете 20 марта: не работают и не открываются Эпик Геймс, ЕА Апп, Юбисофт, Твич, Роблокс и другие сайты

В России произошёл сбой сервисов — не работают Epic Games Store, Twitch и другие сайты
Комментарии

20 марта в России произошёл масштабный сбой зарубежных интернет-сервисов. Примерно в 10:00 мск у многих жителей страны перестали открываться игровые лаунчеры — Epic Games Store, EA App, Battle.net и Ubisoft Connect.

Кроме того, пользователи жалуются на недоступность стриминга Twitch, не могут зайти в Roblox и в League of Legends, а также попасть на некоторые зарубежные порталы — появляется ошибка загрузки и сообщается об отсутствии соединения с интернетом. С похожей ситуаций столкнулась в том числе и редакция «Чемпионата».

Жалобы на сбои 20 марта в рунете

Жалобы на сбои 20 марта в рунете

Фото: Downdetector

С чем связан масштабный сбой в России и когда работа зарубежных сервисов придёт в норму, неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android