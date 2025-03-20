Видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti выйдут в апреле-мае — СМИ

Компания NVIDIA отложила выход бюджетных видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti до второй половины весны. Об этом сообщает издание Videocardz со ссылкой на свои источники на рынке.

Изначально устройства должны были поступить в продажу до конца марта, однако продажи отложили минимум на месяц. Ожидается, что RTX 5060 Ti выйдет в середине апреля, а RTX 5060 — в середине мая. Судя по всему, перенос связан с желанием выпустить как можно больше чипов к старту продаж — ранее RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 столкнулись с большим дефицитом.

Новая линейка бюджетных видеокарт NVIDIA получит три модели: RTX 5060 на 8 ГБ, RTX 5060 Ti на 8 ГБ и RTX 5060 Ti на 16 Гб. До конца весны NVIDIA также планировала выпустить бюджетную RTX 5050 на 8 ГБ, однако её релиз также могли отложить на более поздний срок.