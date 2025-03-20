В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Ждун» про героя мемов

20 марта в России состоялась премьера фильма «Ждун». Картину про знаменитого героя мемов уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

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Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Режиссёром ленты выступил Дмитрий Суворов («Непослушная»).