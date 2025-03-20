«Никто не думал, что фильм станет хитом»: Гвинет Пэлтроу — о «Железном человеке»

Актриса Гвинет Пэлтроу вновь обсудила своё участие в киновселенной Marvel — в ней оскароносная артистка играла роль Пеппер Поттс, жены Тони Старка. Как оказалось, актриса до сих пор не верит, что сыграла сразу в семи картинах, включая «Мстителей: Войну бесконечности» и «Мстителей: Финал».

Женщина вспомнила, что при создании «Железного человека» многие относились к фильму как к независимому проекту, а не блокбастеру Marvel. Никто ничего не ждал от ленты, которая в итоге заложила основы для самой прибыльной франшизы в истории.

Нам было так весело на съёмках «Железного человека». Это было похоже на независимый фильм. Джон Фавро, Роберт Дауни-младший и я импровизировали каждый день. Мы много раз переписывали сценарий. Это очень нетипично для блокбастера. На нас не было никакого давления. Никто не думал, что фильм станет хитом. Студия чувствовала, что они рискнули с Робертом в качестве главного актёра, и не думала, что лента станет хитом. А потом он вышел, и это изменило ход Marvel. Но чтобы я сыграла в семи фильмах студии? Этого не может быть. Это правда?

При этом Пэлтроу готова вернуться в киновселенную, если авторы смогут придумать для её персонажа достойную сюжетную линию.